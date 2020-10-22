2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu

Dünya fotoğraf endüstrisinin önde gelen isimlerinden oluşan jüri, 5 binden fazla çalışma içinden en iyilerini seçti. Dereceye giren çalışmalar listesine aralarında Türkiye’nin de bulunduğu on ülkenin temsilcileri girmeyi başardı. Yarışmanın tam listesi ve yarışma kazananları stenincontest.com sitesinde yer alıyor.

Bu yılki yarışmaya katılan tüm çalışmalar aşırı bir görsel güzelliğe sahipti. Genç foto muhabirler bu güzellik sayesinde, sosyal ve politik çatışmalardan çevre sorunlarına kadar günümüzün acil problemlerini dile getirerek onları kavramaya çalışıyor. Onların görüşüne göre, muazzam bir hümanist gücün yattığı bu güzellik gerçekten dünyayı kurtarabilir.

Rusya’da UNESCO Komisyonu’nun desteğiyle Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor. Bu yarışma, yetenekli, duyarlı ve her şeye açık genç fotoğrafçıların çevremizdeki insanlara ve olaylara dikkat çekmeye çalıştığı bir platform olarak hizmet veriyor.

2020 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları, Sputnik’in galerisinde.