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    2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu

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    • 2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması'nın Baş Ödülünü İspanyol fotoğrafçı Luis Tato'nun 'DusitD2 Oteli’nde terör saldırısı' isimli fotoğraf serisi kazandı. Tato'nun fotoğrafları 2019 yılının Ocak ayında Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otelde yaşanan terör saldırısını anlatıyor
    • Yarışmanın Spor Tek Kare kategorisinin kazananı Türkiye'den fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un 'Gilindire Mağarası. Tek nefeste' isimli çalışmasında dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği antrenman görüntülendi
    • 2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması'nda Al Mayadin Medya Ağı'nın Özel Ödülüne layık görülen Brezilyalı fotoğraf muhabiri Leonardo Malafaia Alves'in 'Brezilya'da Siyah Gelgit' isimli fotoğrafında Brezilya'nın Pernambuku eyaletinde yaşanan petrol sızıntısının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarına katılan bir çocuk görüntülendi
    • Yarışmanın Ana Haber Seri Fotoğrafları kategorisinin birincisi Fransız fotoğrafçı Jeoffrey Guillemard'ın 'Güney Sınır' isimli çalışmasında Haiti, Afrika ülkeleri ve Küba adasından şiddet ve haksızlıktan kaçmaya çalışan göçmenlerin ABD sınırına umut yolculuğu görüntülendi
    • Yarışmanın Portre. Günümüzün Kahramanı Tek Kare kategorisinin birincisi Rus fotoğrafçı Yuriy Smitük'un 'Vrangel Adası' isimli fotoğrafında Kuzey Buz Denizi'nde yer alan devlet tabiatı koruma alanı Vrangel Adası'nın görevlisi Pavel Kulemeyev görüntülendi
    • Yarışmanın Spor kategorisinde yarışan seri fotoğraflarından birincilik ödülünü kazanan Rus fotoğraf muhabiri Pavel Volkov'un engelli sporcu Alexey Talai hakkındaki fotoğraflarından biri. Daha çocukluk yıllarında yangın sonucu her iki kolu ve bacağından olan Talai yaşam mücadelesinden vazgeçmedi ve yıllar sonra Belarus Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın üyesi olmayı başardı
    • Yarışmanın Benim Gezegenim Seri Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülünü, Rus fotoğrafçı Sergey Parşukov'un Kuzey Kutup Dairesi'nin 150 kilometre içinde bulunan Vorkuta kentindeki geyik yetiştiricilerinin çocukları için hizmet veren çocuk yuvasında eğitim alan çocukların görüntülendiği 'Kaybolmaya yüz tutmuş dünyanın başkenti' isimli fotoğraf serisi aldı
    • Yarışmanın Benim Gezegenim Tek Kare kategorisinin birincilik ödülü, Hintli fotoğraf muhabiri Sumit Sanyal'ın denize karşı yaşam mücadelesi veren Musuni Adası sakinlerinin hayatını anlatan 'Kenarda Yaşam' isimli çalışmasına verildi
    © Fotoğraf : Luis Tato, Stenincontest
    2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması'nın Baş Ödülünü İspanyol fotoğrafçı Luis Tato'nun 'DusitD2 Oteli’nde terör saldırısı' isimli fotoğraf serisi kazandı. Tato'nun fotoğrafları 2019 yılının Ocak ayında Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otelde yaşanan terör saldırısını anlatıyor
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1043071766_0:265:3089:2003_1200x675_80_0_0_7f941c7690bedd83e595c76ff3a7868d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202010221043075289-2020-andrey-stenin-fotograf-yarismasinin-kazananlari-belli-oldu/

    Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen 2020 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın ödül kazanan fotoğrafları açıklandı.

    Dünya fotoğraf endüstrisinin önde gelen isimlerinden oluşan jüri, 5 binden fazla çalışma içinden en iyilerini seçti. Dereceye giren çalışmalar listesine aralarında Türkiye’nin de bulunduğu on ülkenin temsilcileri girmeyi başardı. Yarışmanın tam listesi ve yarışma kazananları stenincontest.com sitesinde yer alıyor.

    Bu yılki yarışmaya katılan tüm çalışmalar aşırı bir görsel güzelliğe sahipti. Genç foto muhabirler bu güzellik sayesinde, sosyal ve politik çatışmalardan çevre sorunlarına kadar günümüzün acil problemlerini dile getirerek onları kavramaya çalışıyor. Onların görüşüne göre, muazzam bir hümanist gücün yattığı bu güzellik gerçekten dünyayı kurtarabilir.

    Rusya’da UNESCO Komisyonu’nun desteğiyle Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçılara destek vermeyi ve dünyanın dikkatini günümüz foto muhabirlerin sorunlarına çekmeyi amaçlıyor. Bu yarışma, yetenekli, duyarlı ve her şeye açık genç fotoğrafçıların çevremizdeki insanlara ve olaylara dikkat çekmeye çalıştığı bir platform olarak hizmet veriyor.

    2020 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, fotoğraf yarışması, Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması, Andrey Stenin
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Yarışmanın Spor Tek Kare kategorisinin kazananı Türkiye'den fotoğrafçı Şebnem Coşkun'un 'Gilindire Mağarası. Tek nefeste' isimli çalışmasında dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği antrenman görüntülendi
    2020 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu
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