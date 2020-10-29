Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi GUHEM kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 30 Ekim 2020 Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla kapılarını açıyor. 13 bin 500 metrekare alanda kurulan tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer aldığı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunuyor.