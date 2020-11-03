Umut dolu bekleyiş devam ediyor: İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarından kareler

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İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Dün Doğanlar Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavisi sürerken bugün depremin ardından geçen yaklaşık 91 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. 4 yaşındaki Ayda Gezgin, Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü Bayraklı ilçesinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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