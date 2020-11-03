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    İnsanlığın uzaya çıkmasının önünü açan Layka isimli köpeğin 'uzay macerası' 63 yıl önce gerçekleşti

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    • Astronot ve kozmonotların başarı hikayeleriyle şekillenen ve insanlığın kültür birikiminde çok önemli bir yer edinen ‘uzaya çıkan insan' fikri başarısını, adı üzerinde bir insana değil, sakin, uysal bir sokak köpeği Layka'ya borçlu
    • İnsanlığın uzay macerası düşünüldüğünde ilk akla gelenlerden biri olan Sovyet yapımı Sputnik serisinin ikinci uydusu 'Sputnik - 2'
    • 3 Kasım 1957 tarihinde Layka'yı taşıyan Sputnik 2 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı
    • Sputnik — 2'nin en önemli görevi ise, SSCB liderliğinin de talebi doğrultusunda, o zamana dek gerçekleştirilemeyeceği öngörülen ‘uzaya canlı çıkarma' fikrinin hayata geçirilmesiydi. Bilim insanlarının bu konuda önlerinde duran soru ise yolcunun kim olacağı sorusuydu.
    • Sovyet bilim insanları tarafından seçilen ve ilk defa uzaya çıkarak orada ölen canlı ünvanına sahip olan köpek ise, Moskova'nın sokaklarından getirilen ve ‘sessiz, uysal' olarak tanımlanan Layka'ydı
    • Layka, iki köpekle beraber eğitimden geçmesinin ardından; 3 Kasım 1957 tarihinde fırlatılacak Sputnik 2 uzay aracının yolcusu olarak seçildi ve bu sürece Sovyet bilim insanları tarafından titizlikle hazırlandı
    • Sputnik 2 uçuşu için Layka'nın yanında Albina ve Muşka adlarında iki köpek daha eğitilmişti
    • 3 Kasım 1957 günü Baykonur Uzay Üssü'nden yapılan kalkışla birlikte Layka'nın yörüngede bir haftadan fazla kalacağı planlanıyordu ve hayatını kaybedeceği de bilim insanları tarafından tahmin ediliyordu. Bu yolculuk, Layka için geri dönmeyeceği bir yolculuktu.
    • Ancak aşırı bir hızla artan kabin sıcaklığı yüzünden Layka, beklenenden çok daha kısa süre, Sputnik — 2'nin fırlatılmasından sonra yalnızca birkaç saat hayatta kalabildi. Layka'nın bu erken ölümü, insanlığın uzay keşifleri açısından kesinlikle ‘boşa gitmedi'. Layka'nın hayatta kaldığı sürede alınan veriler, insanlığın uzaya çıkması konusunda çok önemli ipuçları barındırıyordu
    © AFP 2020 / TASS
    Astronot ve kozmonotların başarı hikayeleriyle şekillenen ve insanlığın kültür birikiminde çok önemli bir yer edinen ‘uzaya çıkan insan' fikri başarısını, adı üzerinde bir insana değil, sakin, uysal bir sokak köpeği Layka'ya borçlu
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043147056_0:0:2824:1588_1200x675_80_0_0_afe3b6b4e979fe22f8eb76c1cb513481.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202011031043148862-insanligin-uzaya-cikmasinin-onunu-acan-layka-isimli-kopegin-uzay-macerasi-63-yil-once-gerceklesti/

    İnsanlığın uzay macerası düşünüldüğünde ilk akla gelenlerden biri olan Sovyet yapımı Sputnik - 2 uydusu, içindeki köpek yolcusu Layka ile 63 yıl önce bugün fırlatıldı.

    Sonuçları ve insanlığın kolektif bilgi birikimine koyduğu katkı açısından bakıldığında Layka'nın uzay macerası, insanlık tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda. Bu yolculukla birlikte, insanlığın uzaya çıkmasının önü açılmış oldu.

    Uzaya çıkan ilk canlı olarak anılan Layka'nın hikayesi, Sputnik'in arşiv görüntülerinden derlediği seçkide.

    Etiketler:
    Uydu, Sovyetler Birliği, Köpek, Uzay yolculuğu, Uzay
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