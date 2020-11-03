İnsanlığın uzaya çıkmasının önünü açan Layka isimli köpeğin 'uzay macerası' 63 yıl önce gerçekleşti

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İnsanlığın uzay macerası düşünüldüğünde ilk akla gelenlerden biri olan Sovyet yapımı Sputnik - 2 uydusu, içindeki köpek yolcusu Layka ile 63 yıl önce bugün fırlatıldı.
Sonuçları ve insanlığın kolektif bilgi birikimine koyduğu katkı açısından bakıldığında Layka'nın uzay macerası, insanlık tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda. Bu yolculukla birlikte, insanlığın uzaya çıkmasının önü açılmış oldu.
Uzaya çıkan ilk canlı olarak anılan Layka'nın hikayesi, Sputnik'in arşiv görüntülerinden derlediği seçkide.
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