İspanyol tenisçi Nadal '1000'ler kulübü'ne girdi

Profesyonel kariyerindeki 1000. tekler maçını kazanan İspanyol tenisçi Nadal, Connors, Lendl ve Federer'den sonra açık dönemde bunu başaran 4. tenisçi oldu.
İnsanlığın uzay macerası düşünüldüğünde ilk akla gelenlerden biri olan Sovyet yapımı Sputnik - 2 uydusu, içindeki köpek yolcusu Layka ile 63 yıl önce bugün fırlatıldı.
İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sonbahar ile birlikte köylerde başlayan bağbozumu renkli görüntüler oluşturuyor. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Yeşilalan Köyü’nde, yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.
Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından İzmir'de hasar gören binalarda halen arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Deprem sonucu 85 vatandaşın hayatını kaybettiği, 220 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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