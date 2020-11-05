'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043163387_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_83278583574e53e20d04d49373fa7c78.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202011051043164708-baskanlik-secimleri-sirasinda-abdyi-saran-halk-gosterilerinden-goruntuler/
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar birçok eyalette protesto edildi.
ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Michigan ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldü.
Protestoların yarın da devam etmesinin beklendiği ABD eyaletlerinden kareler, Sputnik'in galerisinde.
ABD başkanlık seçimlerindeki son durumu eş zamanlı olarak güncellenen infografikte öğrenebilirsiniz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)