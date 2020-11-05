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    'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler

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    • ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan, alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.
    • ABD seçimlerinde en çok kullanılan kavramlar hile, mahkeme, sokak, protesto oldu. Fotoğrafta: Los Angeles'te düzenlenen Trump karşıtı gösteride kullanılan pankartlardan biri
    • Trump karşıtlarının Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine protesto gösterilerini düzenledikleri Portland eyaletinden bir kare
    • Seçim sonuçlarının birbirine yakın olduğu Nevada eyaletinde gerilim yüksek. Eyaletin en büyük şehri olan Las Vegas'ı da içeren Clark County'de bir basın toplantısı sırasında bir protestocu kameraların önüne atlayarak, “Biden suç ailesi bu seçimi çalıyor. Medya üzerini örtüyor” diye bağırdı.
    • Los Angeles'teki Trump karşıtı gösterinin katılımcıları
    • New York'ta düzenlenen protesto gösterisinden bir kare
    • Joe Biden'ın Michigan'da seçimi kazanmasının ardından bölgedeki bazı Trump destekçileri oy sayım merkezi önünde toplanarak sayımın durdurulmasını istedi. Toplanan kalabalık, Sayımı durdurun sloganı attı.
    • New York'ta sokağa çıkan vatandaşlar, Donald Trump'ın oy sayımının durdurulmasını talebinini protesto etti. Eylemcilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
    • New York'da düzenlenen protesto gösterisinin katılımcıları
    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
    ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan, alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043163387_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_83278583574e53e20d04d49373fa7c78.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202011051043164708-baskanlik-secimleri-sirasinda-abdyi-saran-halk-gosterilerinden-goruntuler/

    ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar birçok eyalette protesto edildi.

    ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Michigan ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldü.

    Protestoların yarın da devam etmesinin beklendiği ABD eyaletlerinden kareler, Sputnik'in galerisinde.

    ABD başkanlık seçimlerindeki son durumu eş zamanlı olarak güncellenen infografikte öğrenebilirsiniz.

    Etiketler:
    Protesto, ABD başkanlık seçimleri, ABD seçimleri
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.
    'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler
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