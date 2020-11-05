'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler

ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan, alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.