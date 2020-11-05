20 yılda yaklaşık 1700 cep telefonu biriktirdi, 700'ünü hırsızlar çaldı

Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda biriktirdiği bin cep telefonu ile koleksiyon oluşturdu. Bu süre içinde Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefondan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı.