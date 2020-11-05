20 yılda yaklaşık 1700 cep telefonu biriktirdi, 700'ünü hırsızlar çaldı

Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda binlerce telefon biriktirdi. Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefonundan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı.
Profesyonel kariyerindeki 1000. tekler maçını kazanan İspanyol tenisçi Nadal, Connors, Lendl ve Federer'den sonra açık dönemde bunu başaran 4. tenisçi oldu.
İnsanlığın uzay macerası düşünüldüğünde ilk akla gelenlerden biri olan Sovyet yapımı Sputnik - 2 uydusu, içindeki köpek yolcusu Layka ile 63 yıl önce bugün fırlatıldı.
İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sonbahar ile birlikte köylerde başlayan bağbozumu renkli görüntüler oluşturuyor. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Yeşilalan Köyü’nde, yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.
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