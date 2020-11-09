Japonya'da imparatorluk tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito yükseldi

Eşi Veliaht Prenses Kiko (54) ile törene katılan Veliaht Prens Fumihito (54), Japonya İmparatoru Naruhito (60) ve İmparatoriçe Masako’nun (56) önünde mesajını okudu. Fumihito, “Veliaht Prens olarak sorumluluklarımı derinliğiyle kabul ederek görevlerimi yerine getireceğim” beyanında bulundu.