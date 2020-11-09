Japonya'da imparatorluk tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito yükseldi

Japonya'da İmparatorluk Sarayı’nın ‘Matsu no Ma’ kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında yaklaşık 50 misafirin katılmasına izin verilen küçük ölçekli (Rikkoushi Senmei no Gi) Varisliğe Yükseliş töreni düzenlendi.
Japonya'da İmparatorluk tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito’nun resmen yükseldiği ilan edildi.
Japonya'da İmparatorluk Sarayı’nın ‘Matsu no Ma’ kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında yaklaşık 50 misafirin katılmasına izin verilen küçük ölçekli (Rikkoushi Senmei no Gi) Varisliğe Yükseliş töreni düzenlendi.
Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda binlerce telefon biriktirdi. Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefonundan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı.
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar birçok eyalette protesto edildi.
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