Karabağ'da görev yapacak Rus barış güçleri yola çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.

Putin, Rossiya 24 kanalında yayınlanan açıklamasında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak bildiriyi kabul ettiğini bildirdi. Rus lider ayrıca Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen Rus barış güçleri ile askeri donanımı taşıyan İl-76 uçaklarının Karabağ'a hareket etmek için havalandığı Ulyanovsk Vostoçnıy Havalimanı’ndan kareler, Sputnik'in galerisinde.