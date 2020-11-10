İnşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitli yer altı mağarası bulundu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında sarkıt, dikit ve sütunların olduğu yer altı mağarası bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.
Formula 1'e 13-15 Kasım'da 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor.
Japonya'da İmparatorluk tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito’nun resmen yükseldiği ilan edildi.
Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda binlerce telefon biriktirdi. Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefonundan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı.
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