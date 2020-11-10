Dağlık Karabağ'da savaşı sona erdiren anlaşma imzalandı: Ermenistan'da protestolar, Azerbaycan'da kutlamalar

Dün gece Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ'da savaşı sona erderecek ateşkes anlaşmasını imzaladığının duyurulmasının ardından Azerbaycan'da halk kutlama için sokaklara döküldü.

Uzun araç konvoyu oluşturan Azerbaycanlılar araçların kornalarına basarak galibiyet turu atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandırarak sevinç gösterisinde bulundu. Öte yandan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Karabağ'da imzalanan ateşkesin ardından başlayan protesto gösterileri, parlamento binası yakınlarında ve içinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbedenin yaşanmasıyla sonuçlandı.

Anlaşma sonrası Azerbaycan ve Ermenistan sokaklarından görüntüler, Sputnik'in seçkisinde.