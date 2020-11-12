Asfaltın altından 770 yıllık taşlar çıktı

Tokat'ı Orta Anadolu'ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü asfalt zeminden kurtarılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın destekleri Tokat Belediyesi’nin girişimleri ile tarihi köprüde yapılan restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor.