Asfaltın altından 770 yıllık taşlar çıktı

Tokat'ın tarihi köprüsünde yapılan restorasyon çalışmalarında asfalt zemin kaldırılarak 770 yıllık taşlar ortaya çıkartıldı.
Dün gece Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ'da savaşı sona erderecek ateşkes anlaşmasını imzaladığının duyurulmasının ardından Azerbaycan'da halk kutlama için sokaklara döküldü.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında sarkıt, dikit ve sütunların olduğu yer altı mağarası bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.
Formula 1'e 13-15 Kasım'da 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor.
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