'Şok edici bir hızla' eriyen Çin'deki buzullar görüntülendi

Buzulların 1950'lerden bu yana yaklaşık 450 metre geri çekildiğini söyleyen uzmanlar, "Laohugou No 12” olarak bilinen 20 kilometrekarelik buzulun ölçümlerin başladığı 60 yıl öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 7 küçüldüğünü ve son yıllarda erimenin hızlandığını belirtti