'Şok edici bir hızla' eriyen Çin'deki buzullar görüntülendi

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Küresel iklim değişimlerinin dünyaya verdiği zararın son örneklerinden biri, 'Üçüncü Kutup' olarak adlandırılan Çin’in Tibet platosundaki Qilian buzullarının hızlı bir şekilde eriyor olması.
Uzmanlar son 50 yıldır Qilian buzullarının "şok edici bir hızla" yok olduğunu açıkladı. İklim değişikliği nedeniyle sıcaklığın artmasının tüm dünyayı olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açağı belirtiliyor.
Hızlı erimesiyle bilim insanlarını kaygılandıran Çin'deki buzulların görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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