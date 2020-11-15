Mercedes-Hamilton iş birliği F1 rekorlarını altüst etti

Alman takımı Mercedes ile Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2014'ten beri yakaladıkları başarılarla Formula 1 tarihinin en ezici birlikteliğini oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 ay geç başlayan 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda da kazanan otomobil ve sürücü değişmedi. Mercedes, takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.

Hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren rakiplerine büyük üstünlük kuran Mercedes takımı, bu yıl da hız kesmedi.

Yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılması sonrası geliştirdiği motorla 2018 ve 2019'da Ferrari'ye kaptırdığı güç avantajını yeniden ele geçiren Mercedes, ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS (çift eksenli yönlendirme) sistemini de geliştirerek başarıya hala aç olduğunu gösterdi.