Protestoların sürdüğü Tayland'da Kral ile Kraliçe metro açılışında

Hükümet ve kraliyet karşıtı protestoların sürdüğü Tayland'da Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida başkent Bangkok'taki yeni metro hattının uzantısının açılışına katıldı.
Alman takımı Mercedes ile Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2014'ten beri yakaladıkları başarılarla Formula 1 tarihinin en ezici birlikteliğini oluşturdu.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dünya evine giren çift nikah alanına kara tren görünümlü traktörle gitti.
Küresel iklim değişimlerinin dünyaya verdiği zararın son örneklerinden biri, 'Üçüncü Kutup' olarak adlandırılan Çin’in Tibet platosundaki Qilian buzullarının hızlı bir şekilde eriyor olması.
Tokat'ın tarihi köprüsünde yapılan restorasyon çalışmalarında asfalt zemin kaldırılarak 770 yıllık taşlar ortaya çıkartıldı.
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