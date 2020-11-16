2020 Uluslararası Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu

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Uluslararası 2020 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (ILPOTY 2020) kazananları açıklandı.
Dünyanın dört bir köşesinden yaklaşık 4 bin çalışmanın katılımıyla düzenlenen yıllık yarışmada profesyonel fotoğrafçılardan oluşan jüri dereceye giren fotoğrafları belirledi.
Çeşitli kategorilerde ödül kazanan ve yarışmanın en iyi 101 çalışması listesine giren göz alıcı fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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