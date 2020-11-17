55 yıldır zanaatıyla bir efsaneyi yaşatıyor

Mardin’de 55 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden Hasan Özcan, zanaatıyla Mezopotamya’nın Şahmeran efsanesini yaşatıyor. Zanaatının unutulmaması için çaba gösteren Hasan Usta fabrikasyon ürünlerin el sanatlarını bitirdiğini belirterek “Biz öldükten sonra kimse bunu devam ettirmeyecek” diyor.
Uluslararası 2020 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (ILPOTY 2020) kazananları açıklandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği ve birçok aktivitenin kısıtlama getirildiği Fransa’da Katolikler sokaktaydı. Kiliselerde büyük ayin yasağını protesto eden Fransız Katoliklerin bazıları ayini sokağa taşıdı.
Hükümet ve kraliyet karşıtı protestoların sürdüğü Tayland'da Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida başkent Bangkok'taki yeni metro hattının uzantısının açılışına katıldı.
Alman takımı Mercedes ile Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2014'ten beri yakaladıkları başarılarla Formula 1 tarihinin en ezici birlikteliğini oluşturdu.
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