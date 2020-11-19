Dağlık Karabağ'da Rus barış güçleri tarafından güvenli hale getirilen Laçin koridorundan kareler

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın imzaladığı anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca konuşlanan Rus barış gücünün Laçin koridorunu sivil ulaşım için tamamen güvenli hale getirdiği bildirildi.

Sputnik'e konuşan Rus barış gücünden bir yetkili, "Şu anda yerli halk için yolun bu bölümünde gidiş gelişler tamamen güvenli" ifadelerini kullandı.

Bir süre Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan tek yol olarak hizmet verecek Laçin koridoru görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.