'Hayalet şehir' Ağdam, 27 yıl sonra ilk kez fiilen Azerbaycan’ın denetiminde

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev), Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) arasında imzalanan ortak açıklama uyarınca Azerbaycan ordu birlikleri 20 Kasım’da Ağdam’a giriş yapmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Ağdam'ın kurtuluşunu 'tarihi bir olay' olarak nitelendirdi. 27 yıllık aradan sonra ilk kez fiilen Azerbaycan'ın denetimine geçen Ağdam bölgesinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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