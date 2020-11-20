'Hayalet şehir' Ağdam, 27 yıl sonra ilk kez fiilen Azerbaycan’ın denetiminde

Mardin’de 55 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden Hasan Özcan, zanaatıyla Mezopotamya’nın Şahmeran efsanesini yaşatıyor. Zanaatının unutulmaması için çaba gösteren Hasan Usta fabrikasyon ürünlerin el sanatlarını bitirdiğini belirterek “Biz öldükten sonra kimse bunu devam ettirmeyecek” diyor.