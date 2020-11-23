Öldürülen kadınların isimlerinden ‘Anıtnakış’ yaptı: Rakamlar, isme dönüştürüldü

Sergide yer alan sanatçılardan Pelda Aytaş, ‘Anıtnakış’ adlı çalışması ile artan kadın cinayetlerine dikkat çekiyor. Bin bir emek ve mutlu son ile hayali kurulan ilişkiler için hazırlanan çeyizlerde yer alan nakış pratiğini, direniş sanatının örneği olarak ele alan Aytaş, erkekler tarafından öldürülen kadınların yarım kalan hayallerini çeyizlerdeki nakış ile sembolize ediyor. Dijital bir platform olan 'Anıt Sayaç’ ve Birhan Keskin'in şiirlerinden etkilenerek son yıllarda öldürülen kadınların isimlerini tek tek işlediği "Anıtnakış" adlı çalışmasında Aytaş, öldürülen kadınların bir rakamdan ibaret olmadığını, hayalleri, umutları ve bir hayat hikayeleri olduğuna vurgu yapıyor.