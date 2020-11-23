Öldürülen kadınların isimlerinden ‘Anıtnakış’ yaptı: Rakamlar, isme dönüştürüldü

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Sertaç Kayar. Sputnik Türkiye
https://tr.sputniknews.com/foto/202011231043274849-oldurulen-kadinlarin-isimlerinden-anitnakis-yapti-rakamlar-isme-donusturuldu/
Sanatçı Pelda Aytaş, öldürülen kadınların yarım kalan hayallerini çeyizlerdeki nakış ile sembolize eden ‘Anıtnakış’ adlı bir çalışma hazırladı. Kadın cinayetlerine dikkat çeken Aytaş, öldürülen kadınların bir rakamdan ibaret olmadığını, hayalleri, umutları ve bir hayat hikayeleri olduğuna vurgu yapıyor.
Tamamı kadınlardan oluşan ‘Müşterek İşler’ sergisi, Diyarbakır’da 29 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Saha Derneği ve Kültür İçin Alan’ın katkılarıyla oluşturulan sergi, A4 Atölyesi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.
Kimlikli mekanlar, yok yerler ve yersiz yurtsuzlaştırma temalı sergide, Pelda Aytaş, Delal Eken, Nejbir Erkol, Gülistan Kenanoğlu, Metal Kolektifi sanatçılarının çalışmaları yer alıyor. Sanatçılar, video, heykel, performans ve enstalasyon dallarında, eserler sergiliyor.
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