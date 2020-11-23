2020 ND Ödülleri Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı

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Prestijli uluslararası fotoğraf yarışmalarından ND Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.
Profesyoneller ve amatörler tarafından dünyanın dört bir yanından olağanüstü görüntülerin geldiği bu fotoğraf yarışmasında baş ödülü doğumun geleneksel güzelliği ve kutsallığını anlatan fotoğraf serisiyle İngiliz fotoğrafçı Natalie Lennard aldı.
Yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.
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