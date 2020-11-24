Agora 2020 Fotoğrafçılık Yarışması'nın finaline kalan fotoğraflar

Fotoğraf uygulaması Agora'nın düzenlediği 'Agora 2020 Yılının En İyi Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Her yıl binlerce profesyonel ve amatör fotoğrafcının katılımıyla gerçekleşen yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 135 çalışmalar gönderildi.

Finale kalan 50 çalışma arasında hem profesyonel kamera hem de cep telefonuyla çekilmiş olan görüntüler yer alıyor. 28 Aralık'ta kazanan isimlerinin açıklanacağı yarışmanın finalistlerinden bazıları, Sputnik'in galerisinde.