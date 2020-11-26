Efsane futbolcu Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu

Sanatçı Pelda Aytaş, öldürülen kadınların yarım kalan hayallerini çeyizlerdeki nakış ile sembolize eden ‘Anıtnakış’ adlı bir çalışma hazırladı. Kadın cinayetlerine dikkat çeken Aytaş, öldürülen kadınların bir rakamdan ibaret olmadığını, hayalleri, umutları ve bir hayat hikayeleri olduğuna vurgu yapıyor.