Efsane futbolcu Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu

Futbol otoritelerince tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülen Maradona, Arjantin adına 91 milli maça çıkıp 34 gol atmıştı.
Dünyaca ünlü futbolcunun hayatına dair bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.
Futbol otoritelerince tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülen Maradona, Arjantin adına 91 milli maça çıkıp 34 gol atmıştı.
Dünyaca ünlü futbolcunun hayatına dair bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
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