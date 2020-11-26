2020 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları

Yarışmada dünyanın dört bir yanından yüzlerce tarihi mekan fotoğrafı ödüller için yarıştı. Farklı kategorilerde finale kalan ve birinci seçilen görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Yarışmada dünyanın dört bir yanından yüzlerce tarihi mekan fotoğrafı ödüller için yarıştı. Farklı kategorilerde finale kalan ve birinci seçilen görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.
Fotoğraf uygulaması Agora'nın düzenlediği 'Agora 2020 Yılının En İyi Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.
Prestijli uluslararası fotoğraf yarışmalarından ND Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.
Sanatçı Pelda Aytaş, öldürülen kadınların yarım kalan hayallerini çeyizlerdeki nakış ile sembolize eden ‘Anıtnakış’ adlı bir çalışma hazırladı. Kadın cinayetlerine dikkat çeken Aytaş, öldürülen kadınların bir rakamdan ibaret olmadığını, hayalleri, umutları ve bir hayat hikayeleri olduğuna vurgu yapıyor.
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