Umman'da kedi ve köpek cenneti: Bir kadın evinde 500 hayvan ile yaşıyor

Sahiplendiği hayvanlarla yakın bağ kurabildiğini söyleyen kadın, kedi ile köpekleri insanlardan daha vefalı buluyor.
Al-Balushi'nin adeta hayvan cennetine dönüştürdüğü evinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Umman’ın beşkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yardıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. 51 yaşındaki bir çocuk annesi Al-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor.
Sahiplendiği hayvanlarla yakın bağ kurabildiğini söyleyen kadın, kedi ile köpekleri insanlardan daha vefalı buluyor.
Al-Balushi'nin adeta hayvan cennetine dönüştürdüğü evinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.
Fotoğraf uygulaması Agora'nın düzenlediği 'Agora 2020 Yılının En İyi Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.
Prestijli uluslararası fotoğraf yarışmalarından ND Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.
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