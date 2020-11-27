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    Umman'da kedi ve köpek cenneti: Bir kadın evinde 500 hayvan ile yaşıyor

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    • AFP'nin haberine göre, Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın, evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşıyor.
    • Bununla birlikte bir çocuk annesi olan 51 yaşındaki emekli memur, 2008 yılında bir İran kedisini sahiplenene kadar hep hayvanlardan çekindiğini, ancak sonra onlardan vazgeçemediğini aktardı.
    • Balush, “Birçok anne gibi ben de hijyen açısından ve oğluma zarar verebileceği konusunda endişeliydim. Ancak, böyle olmadı. İki yıl sonra da başka bir kedi sahiplendik. Ardından onlar hayatımın en büyük amaçlarında biri haline geldi. Daha sonra evimizde baktığımız kedil sayısı 400’ü aştı' dedi.
    • Bir süre sonra hayvanları nedeniyle komşularının tepkisiyle karşılaştığını anlatan Balushi, 2014 yılında kiracı olarak oturduğu evi satın aldığını ifade etti.
    • AFP’ye konuşan Balushi, “Hayvanları, özellikle de kedi ve köpekleri, insanlardan daha inançlı buluyorum. Onlar bu nedenle çoğumuzdan daha çok vicdan sahibi vefalı” ifadelerini kullandı.
    • Hayvanlara bakmak için evini küçük kafeslere böldüğünü aktaran Balushi, 17’si kör olan hayvanların konforlu bir şekilde bakılabilmesi için kafeslere ve yataklara 7 bin 800 dolar (yakşalık 62 bin Türk Lirası) harcadığını açıkladı.
    • Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti
    © AFP 2020 / Mohammed Mahjoub
    AFP'nin haberine göre, Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın, evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1043304042_0:24:3000:1711_1200x675_80_0_0_d385467bc86ee3e4e0e578eb4ca61816.jpg
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    Umman’ın beşkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yardıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. 51 yaşındaki bir çocuk annesi Al-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor.

    Sahiplendiği hayvanlarla yakın bağ kurabildiğini söyleyen kadın, kedi ile köpekleri insanlardan daha vefalı buluyor.

    Al-Balushi'nin adeta hayvan cennetine dönüştürdüğü evinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    Maskat, Hayvansever, Umman, Köpek, Kedi, Sokak hayvanları
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