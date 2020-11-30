Rusya'nın Dağlık Karabağ'da kurduğu sahra hastanesinden görüntüler

Bakanlıktan yapılan açıklamada tıbbi birliklerinin Stepanakert’teki havalimanına konuşlandırıldığı belirtildi.
Hem Rus barış güçleri, hem de sivil halka tıbbi destek vermeye hazır olan sahra hastanesinden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir sahra hastanesi kurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada tıbbi birliklerinin Stepanakert’teki havalimanına konuşlandırıldığı belirtildi.
Hem Rus barış güçleri, hem de sivil halka tıbbi destek vermeye hazır olan sahra hastanesinden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Umman’ın beşkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yardıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. 51 yaşındaki bir çocuk annesi Al-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.
Fotoğraf uygulaması Agora'nın düzenlediği 'Agora 2020 Yılının En İyi Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu.
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