Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nda 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren kareler

Jürinin 49 bin fotoğraf arasından belirlediği 25 çalışmadan kazananı halk oylamasıyla seçilecek.
Vahşi yaşamın güzelliğini gözler önüne seren kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülü için yarışacak fotoğraflardan oluşan kısa liste yayınlandı.
Jürinin 49 bin fotoğraf arasından belirlediği 25 çalışmadan kazananı halk oylamasıyla seçilecek.
Vahşi yaşamın güzelliğini gözler önüne seren kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Dağlık Karabağ'daki Ağdam bölgesinde yer alan tarihi Şahbulak Kalesi'ne 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan bayrağı dikildi. Mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken kalede önümüzdeki dönemde restorasyon çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir sahra hastanesi kurdu.
Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yardıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. 51 yaşındaki bir çocuk annesi Al-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları açıklandı.
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