IMDb'ye göre 2020 yılının en iyi 10 oyuncusu

2021 yılında vizyona girecek 25. James Bond filminde yeni 'Bond kızı' rolünü canlandıran Kubalı oyuncu Ana de Armas listede ilk sıraya yerleşti.
Birçoğu Netflix yapımlarında oynayan oyuncuların yer aldığı sıralama, Sputnik'in galerisinde.
Dünyaca ünlü internet dizi ve film platformu IMDb, yılın en iyi oyuncularını açıkladı.
2021 yılında vizyona girecek 25. James Bond filminde yeni 'Bond kızı' rolünü canlandıran Kubalı oyuncu Ana de Armas listede ilk sıraya yerleşti.
Birçoğu Netflix yapımlarında oynayan oyuncuların yer aldığı sıralama, Sputnik'in galerisinde.
Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülü için yarışacak fotoğraflardan oluşan kısa liste yayınlandı.
Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Dağlık Karabağ'daki Ağdam bölgesinde yer alan tarihi Şahbulak Kalesi'ne 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan bayrağı dikildi. Mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken kalede önümüzdeki dönemde restorasyon çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir sahra hastanesi kurdu.
Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yardıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. 51 yaşındaki bir çocuk annesi Al-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor.
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