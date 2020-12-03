Kayıt
13:16 03 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Ülkede normal şartlarda bile büyük önem atfedilen sınavın stresine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim hayatındaki değişikliklerin getirdiği gerginlik de eklendi.
    • Normalde okulların önünde toplanan gençlerin destek için yaptıkları tezahürat bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılamadı.
    • Seçkin Ewha Kızların Yabancı Dil Lisesi'nde sınava girecek öğrencilerden 18 yaşındaki Kim Chae-eun, Aslında yakında bitecek olmasından dolayı gayet rahatlamış durumdayım. Bu sınav önemli çünkü Kore toplumu sınav gününe dek tüm hayatınızı ders çalışarak geçirmek zorunda bırakıyor diye konuştu.
    • Güney Kore, uyguladığı 'Takip et, test et ve tedavi et' stratejisiyle salgını karşı gayet başarılı bir şekilde salgını kontrol altında tutmayı başarsa da günlük vakaların aniden 100'den 500'e fırlaması yetkilileri alarma geçirdi. Ancak buna rağmen küresel standartlara göre bu sayı oldukça düşük kalıyor.
    • Öte yandan yaklaşık olarak 500 bin öğrencinin girdiği sınav da ayrı bir endişe kaynağı. Plastik şeffaf bölmelerle birbirinden ayrılarak oturtulan öğrencilerden sınav sırasında maske takmaları istendi.
    • Öğrenciler girişte kontrol edilip ateşi 37.5'ten yüksek ya da başka herhangi bir koronavirüs belirtisi gösterenler, kendilerine tahsis edilmiş ayrı bir yerde sınava girdi. Ayrıca öğrencilere sınavlar arasında bir araya gelip konuşmaktan kaçınmaları tavsiye edilirken her seanstan sonra sınav odaları havalandırıldı.
    • Hükümet, öğrencilerin sınav sırasında rahatsız olmamalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Devlet daireleri, iş yerleri hatta Seul borsası trafiği azaltmak için normalden 1 saat geç açıldı. Sınavın başlamasının ardından girişlere izin verilmediğinden dolayı polis geç kalanları refakat ediyor.
    • Havalimanlarındaki tüm kalkış ve inişler, İngilizce sınavı sırasında 35 dakikalığına alınırken, uçaklar havadayken de en az 3 kilometrelik irtifayı korumak zorunda.
    • Virüse yakalanan öğrenciler de sınava girdi. Hükümet, koronavirüs testi pozitif çıkan 35 öğrenci diğer öğrencilerle aynı zamanda ya hastanede ya da karantina merkezlerinde kişisel koruyucu ekipmanı giyen eğitim yetkililer gözetiminde sınava gireceklerini açıkladı.
    • Tüm bunlar olurken Budist aileler Seul'daki Jogye tapınağında çocuklarına dua etmek için mum yaktı. Bazıları da kartlara öğrencilerinin isimlerini yazıp başarı diledi.
    © AFP 2020 / JUNG YEON-JE
    Ülkede normal şartlarda bile büyük önem atfedilen sınavın stresine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim hayatındaki değişikliklerin getirdiği gerginlik de eklendi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043336202_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_5214678368caf80406d095bd8250a3c1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202012031043336297-guney-korede-kovid-19-golgesinde-universite-sinavi-heyecani/

    Güney Kore’de bugün yüz binlerce öğrenci, yoğun yeni tip koronavirüs önlemlerinin de getirdiği gerginlikle birlikte üniversite sınavına girerken ülke sessizliğe büründü. Bazı aileler de Budist tapınaklarında mum yakıp çocukları için dua etti.

    Güney Kore’de bugün üniversite sınavı heyecanı var. Yıllar boyunca hazırlandıkları günübirlik sınavda elde edilecek başarı, gençlerin gelecekteki kariyerlerini, gelirlerini ve hatta evlilik beklentilerinin anahtarı olarak görülen seçkin üniversitelerden birinde yer almalarını sağlayacak.

    Sınav eğitimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle iki hafta ertelenmiş, tüm ülke, okullarda yaşanan toplanmaların önüne geçmek için bir haftalık çevrimiçi eğitime geçmişti.

    İlgili konular:

    Güney Kore Kovid-19 tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor
    Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
    Etiketler:
    Tapınak, Budist, Aile, ebeveyn, Kovid-19, Koronavirüs, Sınav, Güney Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet