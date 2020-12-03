Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı

Güney Kore’de bugün yüz binlerce öğrenci, yoğun yeni tip koronavirüs önlemlerinin de getirdiği gerginlikle birlikte üniversite sınavına girerken ülke sessizliğe büründü. Bazı aileler de Budist tapınaklarında mum yakıp çocukları için dua etti.

Güney Kore’de bugün üniversite sınavı heyecanı var. Yıllar boyunca hazırlandıkları günübirlik sınavda elde edilecek başarı, gençlerin gelecekteki kariyerlerini, gelirlerini ve hatta evlilik beklentilerinin anahtarı olarak görülen seçkin üniversitelerden birinde yer almalarını sağlayacak.

Sınav eğitimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle iki hafta ertelenmiş, tüm ülke, okullarda yaşanan toplanmaların önüne geçmek için bir haftalık çevrimiçi eğitime geçmişti.