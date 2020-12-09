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    Pandeminin başlamasından bir yıl sonra Vuhan'da durum

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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (538)
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    • Şu an Vuhan şehri her ne kadar normal hayatına dönmüş olsa da, önlemlere uyulmaya devam ediyor.
    • Vuhan, 23 Ocak'tan itibaren karantinaya alındı. Şehre giriş çıkışlar durduruldu, yerel halkın şehri terk etmesi yasaklandı. 25 Mart'ta Çinli yetkililer, Hubei eyaletine giriş-çıkış kısıtlamalarını kaldırdı ve 76 günlük karantinadan sonra 8 Nisan'da Vuhan ile ulaşım bağlantıları yeniden sağlanarak, sakinlerinin şehri terk etmelerine izin verildi.
    • Vuhan’a, pandemi nedeniyle yedi ay aradan sonra uluslararası sefer yapan ilk yolcu uçağı eylül ayı ortasında iniş yaptı.
    • Kasım ayı başlarında Hubei eyaletinde, tümü Hindistan'dan gelen 4 yeni Kovid-19 vakası ve 19 asemptomatik taşıyıcı tespit edildi. Hasta ve temas kurulan kişiler tedavi altına veya karantinaya alındı.
    • Virüsün, egzotik hayvanların ticaretinin yapıldığı Vuhan'daki bir pazarda ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak uzmanlar, pazarın, virüsün ortaya çıktığı yer değil, yayılmasına katkıda bulunan yer olduğunu düşünüyor.
    • DSÖ’nün desteklediği bir grup araştırmacı, Kovid-19 enfeksiyonunun ortaya çıkışının başlangıç aşamasını daha ayrıntılı olarak incelemek için Vuhan'daki toptan gıda pazarını araştırmak üzere geri dönmeyi planlıyor.
    • South China Morning Post (SCMP) gazetesi bu yılın mart ayında, Kovid-19’dan enfekte olan ‘sıfır hasta’nın 17 Kasım 2019'da Vuhan'da tespit edilen 55 yaşında bir erkek olduğunu yazdı.
    © REUTERS / Aly Song
    Şu an Vuhan şehri her ne kadar normal hayatına dönmüş olsa da, önlemlere uyulmaya devam ediyor.
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    Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehri, bu yılın başlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının ortaya çıkmasıyla dünya çapında tanındı. Tüm dünyaya yayılan ve pandemi statüsü alan hastalığın küresel ekonomi üzerinde çok olumsuz etkileri oldu.

    Kovid-19'un eski merkez üssü Vuhan'da salgının başlamasından bir yıl sonra çekilen fotoğraflar Sputnik’in galerisinde.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (538)

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    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Vuhan, Çin
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