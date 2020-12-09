Forbes, 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesini yayınladı: Zirvedeki isim değişmedi

Forbes dergisi, her yıl yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesi açıkladı. Listenin zirvesindeki isim, 10 yıldır ilk sırada yer alan Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu.
Güney Kore’de bugün yüz binlerce öğrenci, yoğun yeni tip koronavirüs önlemlerinin de getirdiği gerginlikle birlikte üniversite sınavına girerken ülke sessizliğe büründü. Bazı aileler de Budist tapınaklarında mum yakıp çocukları için dua etti.
Dünyaca ünlü internet dizi ve film platformu IMDb, yılın en iyi oyuncularını açıkladı.
Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülü için yarışacak fotoğraflardan oluşan kısa liste yayınlandı.
Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Dağlık Karabağ'daki Ağdam bölgesinde yer alan tarihi Şahbulak Kalesi'ne 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan bayrağı dikildi. Mimarisi ve tarihiyle dikkat çeken kalede önümüzdeki dönemde restorasyon çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.
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