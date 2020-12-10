Azerbaycan'da Zafer Geçidi töreni

Güney Kore’de bugün yüz binlerce öğrenci, yoğun yeni tip koronavirüs önlemlerinin de getirdiği gerginlikle birlikte üniversite sınavına girerken ülke sessizliğe büründü. Bazı aileler de Budist tapınaklarında mum yakıp çocukları için dua etti.