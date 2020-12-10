Azerbaycan'da Zafer Geçidi töreni

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehri, bu yılın başlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının ortaya çıkmasıyla dünya çapında tanındı. Tüm dünyaya yayılan ve pandemi statüsü alan hastalığın küresel ekonomi üzerinde çok olumsuz etkileri oldu.
Forbes dergisi, her yıl yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesi açıkladı. Listenin zirvesindeki isim, 10 yıldır ilk sırada yer alan Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu.
Güney Kore’de bugün yüz binlerce öğrenci, yoğun yeni tip koronavirüs önlemlerinin de getirdiği gerginlikle birlikte üniversite sınavına girerken ülke sessizliğe büründü. Bazı aileler de Budist tapınaklarında mum yakıp çocukları için dua etti.
Dünyaca ünlü internet dizi ve film platformu IMDb, yılın en iyi oyuncularını açıkladı.
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