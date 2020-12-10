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    2020 Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

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    • Fotoğrafçı Yi Sun, İspanya'da kuraklık yaşanan bir mevzimde traktörlerin tarlada iç içe geçmiş izlerini havadan görüntülediği Kuru Toprakta Tarım 7. Çalışma adını verdiği görseliyle Doğa kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü
    • Fotoğrafçı Yanrong Guo, Miss adını verdiği, Çin'de Yi halkının yaşadığı en büyük yerleşim olan özerk Liangshan Yi bölgesinde, pipo içen bir adamı fotoğrafladığı görselle Halk kategorisinde birinci oldu
    • 2020 Yeryüzü Fotoğrafı Yarışması'nda Değişen Ormanlar kategorisinin kısa listesine giren Türk fotoğrafçı Işık Kaya'nın İkinci Doğa isimli çalışması
    • 2020 Yeryüzü Fotoğrafı Yarışması'nda Mekan kategorisinin kısa listesine giren Çinli fotoğrafçı Wang Wenwei'nin Kutsal Diyar Seda isimli fotoğrafında Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan ve dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken Seda Wurong Budist Okulu görüntülendi
    • Fransız fotoğrafçı Jonk'un doğanın terkedilmiş alanları geri alışını anlatan bir dizi fotoğraftan oluşan çalışması, 2020 Yeryüzü Fotoğrafı Yarışması'nda birinciliğe layık görüldü Fotoğrafta: Doğanın geri gelişi serisinden Abhazya'daki terkedilmiş bir kafe görüntüsü
    • 2020 Yeryüzü Fotoğrafı Yarışması'nda Değişen Bir İklim kategorisinin kısa listesine giren İsveçli fotoğrafçı Christian Åslund'un Antarktika'da Penguen Araştırmacıları isimli çalışması
    • Fransız fotoğrafçı Charles Xelot, insan eliyle çıkan ve her şeyi yok eden bir orman yangınında ölen bir ağacın, iki yıl sonra çektiği Ölü Ağaç adlı fotoğrafıyla, Değişen Ormanlar kategorisinde birinciliği aldı
    • İskoçyalı fotoğrafçı Joe Habben, Değişen Bir İklim kategorisinde Venedik'te suların yükselişinin etkisini yansıtan fotoğrafıyla birinci seçildi
    Fotoğrafçı Yi Sun, İspanya'da kuraklık yaşanan bir mevzimde traktörlerin tarlada iç içe geçmiş izlerini havadan görüntülediği Kuru Toprakta Tarım 7. Çalışma adını verdiği görseliyle Doğa kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202012101043378951-2020-yeryuzu-fotograf-odulleri-sahiplerini-buldu/

    İngiltere Ormancılık Kurumu ve Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından düzenlenen 2020 Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu.

    Jüri üyeleri, yüzlerce aday arasından kısa listeye alınan 50 fotoğraftan 6 kategoride birincileri belirledi. Yarışma en iyi çevre konulu görsel malzemeyi öne çıkarmayı ve dünya ile üzerinde yaşayanlar hakkındaki tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

    Yarışmanın birincileri ve kısa listeye giren çalışmalardan bazırları, Sputnik'in seçkisinde.

    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    2020 Yeryüzü Fotoğrafı Yarışması'nda Mekan kategorisinin kısa listesine giren Çinli fotoğrafçı Wang Wenwei'nin Kutsal Diyar Seda isimli fotoğrafında Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan ve dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken Seda Wurong Budist Okulu görüntülendi
    2020 Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
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