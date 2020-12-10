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İngiltere Ormancılık Kurumu ve Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından düzenlenen 2020 Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu.
Jüri üyeleri, yüzlerce aday arasından kısa listeye alınan 50 fotoğraftan 6 kategoride birincileri belirledi. Yarışma en iyi çevre konulu görsel malzemeyi öne çıkarmayı ve dünya ile üzerinde yaşayanlar hakkındaki tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.
Yarışmanın birincileri ve kısa listeye giren çalışmalardan bazırları, Sputnik'in seçkisinde.
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