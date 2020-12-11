Cuma namazı sonrası 81 ilde yağmur duası

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehri, bu yılın başlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının ortaya çıkmasıyla dünya çapında tanındı. Tüm dünyaya yayılan ve pandemi statüsü alan hastalığın küresel ekonomi üzerinde çok olumsuz etkileri oldu.