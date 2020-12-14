Trump, Ordu-Donanma maçı için son kez yazı tura attı

Son başkanlık ziyaretini Ordu-Donanma futbol maçına yapan ABD Başkanı Donald Trump son kez yazı tura attı.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın gerçekleştirdiği araştırmada insanların yediği gıda ürünlerinden vücutlarına gelen plastik miktarı hesaplandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle 81 ilde Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası okutuldu
İngiltere Ormancılık Kurumu ve Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından düzenlenen 2020 Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu.
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.
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