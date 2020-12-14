2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu

Fotoğraf dünyasında prestijli olarak kabul edilen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın bu yılki kazananları açıklandı.

Jüri üyeleri, bu yıl yarışmaya katılan onlarca ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği doğa görüntülerinden en iyilerini seçti.

Yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan etkileyici doğa fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.