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    2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu

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    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen Arjantinli fotoğrafçı Adriana Claudia Sanz'ın çalışması
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın İnsan ve Doğa kategorisinde birincilik kazanan Kanadalı fotoğrafçı Jo-Anne McArthur'un Yanmış Ormanda Bir Umut başlıklı çalışması
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Başka Hayvanlar kategorisinin kazananı Kanadalı fotoğrafçı Samantha Stephens'in çalışması
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Siyah ve Beyaz kategorisinin kazananı İngiliz fotoğrafçı Henley Spiers'in fotoğrafı
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Gençlik kategorisinin kazananı Macar fotoğrafçı Lili Sztrehárszki'nin çektiği şeytan kuşu fotoğrafı
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Su Altında kategorisinde birincilik ödülünü alan Sırp fotoğrafçı Milos Prelevic'in çalışması
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Manzara kategorisinin birincisi İtalyan fotoğrafçı Stanislao Basileo'nun fotoğrafı
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nda dereceye girenlerden Hollandalı fotoğrafçı Bart Siebelink'in Kıyamet başlıklı fotoğrafında gökyüzünde uçuşan binlerce Avrasya sığırcığı görüntülendi
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Bitkiler ve Mantarlar kategorisinde birinci seçilen Alman fotoğrafçı Radomir Jakubowski'nin 'Ölü Orman' fotoğrafı Bavyera Milli Parkı'nda çekildi
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Portfolio kategorisinin kazananı Meksikalı fotoğrafçı Alejandro Prieto'nun Sınır Duvarı Projesi başlıklı fotoğraf serisinden bir kare
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Doğal Sanat kategorisinin kazananı İtalyan fotoğrafçı Andrea Pozzi'nin çalışması
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan İtalyan fotoğrafçı Roberto Marchegiani'nin fotoğrafı, Kenya'daki Nakuru Milli Parkı'nda çekildi
    • 2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Kuşlar kategorisinde birinci seçilen Alman fotoğrafçı Andreas Geh'in çalışmasında milyonlarca dağ ispinozunun göç anı görüntülendi
    2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen Arjantinli fotoğrafçı Adriana Claudia Sanz'ın çalışması
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1043398528_0:132:1280:852_1200x675_80_0_0_8a10ae88391be29ae356d2f028bc35a2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202012141043401587-2020-yilinin-en-iyi-doga-fotograflari-belli-oldu/

    Fotoğraf dünyasında prestijli olarak kabul edilen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın bu yılki kazananları açıklandı.

    Jüri üyeleri, bu yıl yarışmaya katılan onlarca ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği doğa görüntülerinden en iyilerini seçti.

    Yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan etkileyici doğa fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    doğa, fotoğraf yarışması, doğa fotoğrafçılığı
    Topluluk kurallarıTartışma
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    2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu
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