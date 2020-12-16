Forbes’a göre 2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar

ABD’li reality show yıldızı ve girişimci Kylie Jenner bu yıl kazandığı 590 milyon dolar ile listenin zirvesine otururken, ilk beşe ayrıca şarkıcı Ariana Grande, şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift ve Harry Potter kitaplarının yazarı Joan Rowling girdi.

Forbes listesinin ilk 10 sırasına yerleşen ünlü kadınlar, Sputnik’in galerisinde.