Arap dünyasının kaderini değiştiren Arap Baharı, 10 yıl önce başladı

Tunus, Arap Baharı'nın ilk fitilinin ateşlendiği ülke oldu. Seyyar satıcılık yapan üniversiteli bir gencin kendini yakma girişimi ile başlayan süreç sadece Tunus’ta değil diğer birçok ülkede ciddi sonuçların doğmasına neden olmuştur. Ülke çapında protestoların yapıldığı, kamu mallarının talan edildiği şiddetli bir süreç yaşanmıştır.