Arap dünyasının kaderini değiştiren Arap Baharı, 10 yıl önce başladı

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043418353_0:330:3056:2048_1200x675_80_0_0_1d8547fdbce20b30e66296b243722af3.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202012171043425580-arap-dunyasinin-kaderini-degistiren-arap-bahari-10-yil-once-basladi/
Bugün Arap Baharı olarak anılan isyan dalgasının 10. yıldönümü. Tüm bölgenin etkilendiği sürecin ilk tohumu 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini canlı canlı ateşe vermesiyle atıldı.
Tunus’un ardından halk protestoları, Arap dünyasında başta gelen işsizlik, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun yaşayan diğer bölge ülkelerinde domino etkisi göstererek yayılmıştır. Arap baharı sonucunda bazı ülkelerde yönetim değişikliği nedeniyle seçimler yapılmış, bazı ülkelerin iktidarları ise reformlar yapmak zorunda kalmıştır.
Bölgenin kaderini tamamen değiştiren Arap Baharı sürecinden en çok etkilenen ülkeler, Sputnik’in seçkisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)