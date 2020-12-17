Kayıt
22:50 17 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Arap dünyasının kaderini değiştiren Arap Baharı, 10 yıl önce başladı

    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Tunus, Arap Baharı'nın ilk fitilinin ateşlendiği ülke oldu. Seyyar satıcılık yapan üniversiteli bir gencin kendini yakma girişimi ile başlayan süreç sadece Tunus’ta değil diğer birçok ülkede ciddi sonuçların doğmasına neden olmuştur. Ülke çapında protestoların yapıldığı, kamu mallarının talan edildiği şiddetli bir süreç yaşanmıştır.
    • 23 yıl Tunus'u yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeyi terk etmesiyle devam eden süreçte politik suçlular serbest bırakılmış, iktidar partisi dağılmış ve ülkede ifade özgürlüğünün kapıları aralanmıştır
    • Libya, Arap Baharı'nın belki de en şiddetli yaşandığı ülkedir. Şiddetli protestolar, silahlı çatışmalar ve şehirlerin işgaline kadar varan süreç daha sonra gerçek anlamda bir iç savaşa dönüşmüştür. Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuş ve yüzden fazla ülke tarafından tanınmıştır
    • Libya'yı yöneten Muammer Kaddafi 20 Ekim 2011'de muhaliflerce yakalanarak yargılanmadan linç edilerek öldürülmüştür
    • 25 Ocak 2011'den beri Mısır'da devam eden sokak gösterileri ve protestolar halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağırmıştır. Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanarak örgütlenen halk çok büyük kalabalıklar halinde sokaklara inmiştir.
    • Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı, ülkenin ve Arap Baharı'nın simgesi haline gelmiştir. Sürecin sonunda yaklaşık 30 yıl ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek ülkeyi terk etmiş, iktidar partisi dağılmış, parlamento askıya alınmış ve silahlı kuvvetler yönetimi devralmıştır
    • Arap Baharı'nın etkilediği ve iktidar değiştirdiği bir diğer ülke de Yemen. Tunus ve Mısır’da yaşanan olaylar Yemen halkında da karşılık bulmuş ve çok büyük kalabalıklar halinde protesto gösterilerine başlanmıştır. Olaylar neticesinde iktidardan bazı vekiller istifa etmiş ve devlet başkanı Ali Abdullah Salih dokunulmazlık verilmesi şartı ile istifa etmiştir
    • Çok büyük yıkımların ve göçlerin yaşandığı Suriye'de isyan bölgelerine askeri operasyonlar yapılmış ve binlerce sivil insan hayatını kaybetmiştir. Fotoğrafta: 14 Ekim 2014'te İdlib bölgesinde yaşanan patlama anı
    • Arap Baharı'nın etkisiyle bölge ülkelerinde lider ve rejim değişikliklerinin yaşanması Suriye muhaliflerini de harekete geçirmiş ve ülke çapında protestolar yaşanarak kamu mallarına zarar verilmiştir. Günümüzde halen devam eden çatışma ve kargaşa ortamında muhalifler bazı şehirleri ele geçirmişlerdir. Fotoğrafta: Suriyeli muhaliflerin kontrolü altındaki Humus kentinin el- Halidiye mahallesi
    • Nisan 2011'de Cezayir'in başkenti Cezayir'de binlerce üniversite öğrencisi ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır.
    • Şubat 2011'de Arap Baharı'nın etkisiyle Bahreyn'nin başkenti Manama'da halk isyanı patlak verdi. Göstericiler, özgürlük ve eşitlik talebiyle sokaklarda protestolara başlamıştır. Hükümet güçleri olaylara müdahale etmiştir. Bazı çevreler, protestoların daha çok Şii-Sünni çatışmalarına döndüğünü belirtmiştir.
    © AFP 2020 / Fethi Belaid
    Tunus, Arap Baharı'nın ilk fitilinin ateşlendiği ülke oldu. Seyyar satıcılık yapan üniversiteli bir gencin kendini yakma girişimi ile başlayan süreç sadece Tunus’ta değil diğer birçok ülkede ciddi sonuçların doğmasına neden olmuştur. Ülke çapında protestoların yapıldığı, kamu mallarının talan edildiği şiddetli bir süreç yaşanmıştır.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043418353_0:330:3056:2048_1200x675_80_0_0_1d8547fdbce20b30e66296b243722af3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202012171043425580-arap-dunyasinin-kaderini-degistiren-arap-bahari-10-yil-once-basladi/

    Bugün Arap Baharı olarak anılan isyan dalgasının 10. yıldönümü. Tüm bölgenin etkilendiği sürecin ilk tohumu 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta bir seyyar satıcının kendisini canlı canlı ateşe vermesiyle atıldı.

    Tunus’un ardından halk protestoları, Arap dünyasında başta gelen işsizlik, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun yaşayan diğer bölge ülkelerinde domino etkisi göstererek yayılmıştır. Arap baharı sonucunda bazı ülkelerde yönetim değişikliği nedeniyle seçimler yapılmış, bazı ülkelerin iktidarları ise reformlar yapmak zorunda kalmıştır.

    Bölgenin kaderini tamamen değiştiren Arap Baharı sürecinden en çok etkilenen ülkeler, Sputnik’in seçkisinde.

    Etiketler:
    Arap ülkeleri, Tunus, Arap Baharı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Libya, Arap Baharı'nın belki de en şiddetli yaşandığı ülkedir. Şiddetli protestolar, silahlı çatışmalar ve şehirlerin işgaline kadar varan süreç daha sonra gerçek anlamda bir iç savaşa dönüşmüştür. Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuş ve yüzden fazla ülke tarafından tanınmıştır
    Arap dünyasının kaderini değiştiren Arap Baharı, 10 yıl önce başladı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet