Mikroorganizmalarla yapılan sanat eserleri

Yarışmaya 29 ülkeden katılan 189 eserde doğa, hayvanlar, DNA, mandala, bitkiler gibi farklı temalar işlendi.
Mikroorganizmaların farklı renk ve özelliklerinin kullanıldığı ödül kazanan resimler, Sputnik'in galerisinde.
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Agar Art 2020 Yarışması'nda ödül alan eserler belirlendi.
Yarışmaya 29 ülkeden katılan 189 eserde doğa, hayvanlar, DNA, mandala, bitkiler gibi farklı temalar işlendi.
Mikroorganizmaların farklı renk ve özelliklerinin kullanıldığı ödül kazanan resimler, Sputnik'in galerisinde.
Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar koronavirüse karşı koruyan etkili aşı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aşılar sağlık alanında 20. yüzyılın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
Fransa’nın batı kıyısındaki Puy de Vaux’de Miss France 2021 Güzellik Yarışması düzenlendi.
Diyarbakır’da 500 yıllık olduğu tahmin edilen Surp Sarkis Kilisesi bakımsızlıktan yıkılıyor. Yıllardır defineciler tarafından kazılan kilisenin yüzde 70’i yıkılırken, düşen işlemeli taşlar ve sütunlar çalınarak satılıyor. Ermeni Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, kilisenin onarılarak turizme kazandırılması çağrısı yaptı.
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