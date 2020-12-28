Bir ‘Garip Seyyah’: Takıları oyuncaklarla takas ederek, köy çocuklarına dağıtıyor

Sputnik’e konuşan ‘Garip Seyyah’, gittiği köylerde çocukların oyuncağının olmadığını görünce böyle bir kampanya başlattığını söylüyor. “Ben seyyahım, gittiğim yerlerde tanıştığım insanlar ‘Garip birisin’ dediler, öyle adımız ‘Garip Seyyah’a çıktı” diyen ‘Garip Seyyah’, “4 yıl önce, gezerken çocukların oyuncaklarının olmadığını gördüm. O sıkıntıyı şehre geldiğimde ‘çocuklar için ne yapabilirim, onları nasıl mutlu edebilirim’ diye düşündüm. Çevremdeki herkesle konuştum, eski olan oyuncakları toplamaya karar verdim. İsteyenlere de oyuncak karşılığında yaptığım takıları verdim. Bunu sosyal medya üzerinden de paylaştım” dedi.