Bir ‘Garip Seyyah’: Takıları oyuncaklarla takas ederek, köy çocuklarına dağıtıyor

Memurluktan istifa ederek seyyahlık yapan 33 yaşındaki Diyarbakırlı Nurettin Büyüm, gittiği köylerde çocukların oyuncağı olmadığını görünce kampanya başlattı. ‘Garip Seyyah’ olarak tanınan Büyüm, yaptığı takıları oyuncak karşılığı takas ederek, köylerde çocuklara dağıtıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Noel Baba kostümü giyen bir animatör yurt dışından gelen yolculara hediye dağıtarak yeni yıl dileklerinde bulundu.
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Agar Art 2020 Yarışması'nda ödül alan eserler belirlendi.
Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar koronavirüse karşı koruyan etkili aşı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aşılar sağlık alanında 20. yüzyılın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
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