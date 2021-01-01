4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı

Pandemi nedeniyle dün saat 21.00’da başlayan ve pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşlar cuma namazı için çıktı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile cuma namazına gitmek isteyenler, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidilebilecekleri belirtmişti.
Bu esneklik ile vatandaşlar 2021 yılının ilk Cuma namazını evlerine yakın camilerde kıldı.
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