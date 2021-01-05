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    Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor

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    • Diyarbakır’ın merkeze bağlı Sur İlçesi’nin Harmanlar Köyü’nde 2010 yılında yapılan Pamukçay Barajı ile köy ikiye bölündü. Merkeze 40 km uzaklıkta bulunan köyde yapılan baraj ile köylülerin evleri ayrı, tarlaları ayrı yerde kaldı.
    • Karayoluna 500 metre uzaklıkta bulunan yol baraj ile 30 km’ye çıkınca, köylüler hem tarlalarına uzak düştü hem de okul ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı.
    • Köye köprü yapılması için ilgili kurumların kapısını çalan köylüler sonuç alamayınca kendi sorunlarını kendileri çözdü.
    • Köyün ağası 70 yaşındaki Recep Kırmızı, köy muhtarı ile birlikte internetten tekne aramaya başladı ve İzmir’in Aliağa İlçesinde gördükleri can filikasını almaya karar verdi. Denizlerde kullanılan ve oluşabilecek batma, yangın, çarpışma veya çatışma gibi durumlarda içeridekilerin gemiyi güvenli şekilde terk etmelerini sağlayan can filikasını alan Kırmızı, tuttuğu TIR ile Diyarbakır’ın yolunu tutar. Kırmızı köy için aldığı filikanın tüm masraflarını da kendisi öder.
    • Filikanın denizi olmayan köye götürülmesi de pek kolay olmadı. Köylülerin anlatımına göre, filika Diyarbakır’a getirilirken trafik polisleri tarafından durdurulmuş ve polisler “Diyarbakır’da deniz yok, bunu nereye götürüyorsunuz” diye sormuş. Yapılan görüşmelerin ardından filika köye getirilerek baraja bırakıldı.
    • Yaklaşık 4 yıldır köyde kullanılan filika, 7 köy, yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyor. Günde bazen 10 saat çalıştığı belirtilen filikanın masraflarını da köyün ağası Kırmızı karşılıyor. Filikanın kaptanlığını da 14 yaşındaki Berzan yapıyor.
    • Köylülerin ihtiyacı olunca muhtarı arayıp yardımcı oluyor. Köylüler, tarlalarına, okula ve diğer ihtiyaçlar için filikayı kullanıyor.
    • Bazı köylüler filikaya binmekten korksa da ihtiyaç anında binmek zorunda kalıyor.
    • Bir yandan uzun karayoluna çare olan filika, diğer yandan da karayolunun geçtiği bir köyle husumetleri olan Harmanlar Köyü sakinlerinin içini rahatlattı.
    • Köylülerin büyük bir kısmının ‘Denizaltı’ olduğunu bildiği filikanın, suyun altına da girdiği konuşuluyor. Köylüler, kullanmasını bilmedikleri için suyun altına inmediklerini ve barajın da müsait olmadığını söylüyor. Filika, köylünün tarlasına, öğrencilerin okula ulaşmasını sağlayan tek araç.
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Diyarbakır’ın merkeze bağlı Sur İlçesi’nin Harmanlar Köyü’nde 2010 yılında yapılan Pamukçay Barajı ile köy ikiye bölündü. Merkeze 40 km uzaklıkta bulunan köyde yapılan baraj ile köylülerin evleri ayrı, tarlaları ayrı yerde kaldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043512938_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_0c6b63c3cf761515b5cf2376d991765f.jpg
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    Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde yapılan baraj ile köy ikiye bölündü. Köprü yapılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca köyün ağası köye can filikası aldı. Köyde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası ile köylüler hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor. Filika, 7 köye ücretsiz hizmet veriyor.

    Sputnik’e konuşan köyün ağası Recep Kırmızı, baraj yapıldıktan sonra köprü yapılması için çok çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.

    Kırmızı “Köye baraj yapıldıktan sonra perişan olduk. Tarlalarımız ve bazı evler karşıda kaldı. Köy ikiye bölündü. Ne yapacağımızı bilemedik. Köprü yapılması için DSİ’ye gittik, dilekçe verdik ‘biz bir şey yapamayız’ dediler. Köy Hizmetleri’ne gittik, belediyeye gittik ama sonuç alamadık. 500 metrelik yol 30 km’ye çıktı. Perişan olduk. İnternetten muhtar ile birlikte tekne arayınca bunu bulduk ve getirdik. Hem üstüne su atıyor yanmaması için. Düğmesi var, basınca üstüne su atıyor. Denizaltı tehlike anında düğmeye basınca aşağı iniyor. Bununla suyun altına hiç inmedik, barajdır fazla derin değil, taşlar olabilir, tehlikelidir. Tek isteğimiz baraj üstünde bir köprü yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

    ‘Halkımızı karşıdan karşıya bedava taşıyoruz’

    Köyün muhtarı Zeki Alakuş, baraj yapılınca köylülerin tarlalarına gitmekte zorlandığını ve mağdur olduklarını söyledi. Alakuş "Köylerin yolları buradan geçiyordu. Köprü yapılmadığı için köylüler mağdur oldu. DSİ köprü yapılmasına yanaşmadı. Karşıya arabayla geçme şansı olmayınca biz de internete girerek bunu bulduk. Başka çaremiz yoktu. Denizi olmayan köye denizaltı aldık. Halkımızı karşıdan karşıya bedava taşıyoruz. Suyun altına giriyor ama biz bilmediğimiz için biz girmedik. Normalde bu denizaltına girebiliyor. Bize gösterdiler ama biz denemedik" dedi.

    Etiketler:
    Baraj, Köy, Deniz, Denizaltı, Diyarbakır
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası
    Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor
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