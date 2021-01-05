Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor

Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde yapılan baraj ile köy ikiye bölündü. Köprü yapılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca köyün ağası köye can filikası aldı. Köyde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası ile köylüler hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor. Filika, 7 köye ücretsiz hizmet veriyor.

Sputnik’e konuşan köyün ağası Recep Kırmızı, baraj yapıldıktan sonra köprü yapılması için çok çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.

Kırmızı “Köye baraj yapıldıktan sonra perişan olduk. Tarlalarımız ve bazı evler karşıda kaldı. Köy ikiye bölündü. Ne yapacağımızı bilemedik. Köprü yapılması için DSİ’ye gittik, dilekçe verdik ‘biz bir şey yapamayız’ dediler. Köy Hizmetleri’ne gittik, belediyeye gittik ama sonuç alamadık. 500 metrelik yol 30 km’ye çıktı. Perişan olduk. İnternetten muhtar ile birlikte tekne arayınca bunu bulduk ve getirdik. Hem üstüne su atıyor yanmaması için. Düğmesi var, basınca üstüne su atıyor. Denizaltı tehlike anında düğmeye basınca aşağı iniyor. Bununla suyun altına hiç inmedik, barajdır fazla derin değil, taşlar olabilir, tehlikelidir. Tek isteğimiz baraj üstünde bir köprü yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

‘Halkımızı karşıdan karşıya bedava taşıyoruz’

Köyün muhtarı Zeki Alakuş, baraj yapılınca köylülerin tarlalarına gitmekte zorlandığını ve mağdur olduklarını söyledi. Alakuş "Köylerin yolları buradan geçiyordu. Köprü yapılmadığı için köylüler mağdur oldu. DSİ köprü yapılmasına yanaşmadı. Karşıya arabayla geçme şansı olmayınca biz de internete girerek bunu bulduk. Başka çaremiz yoktu. Denizi olmayan köye denizaltı aldık. Halkımızı karşıdan karşıya bedava taşıyoruz. Suyun altına giriyor ama biz bilmediğimiz için biz girmedik. Normalde bu denizaltına girebiliyor. Bize gösterdiler ama biz denemedik" dedi.