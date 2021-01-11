Dünyanın dört bir yanından kar manzaraları

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Türkiye'de ocak ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklığında büyük düşüş görülmezken özellikle İstanbul halkı kar beklentisi içinde. Dünyanın farklı bölgelerinden ise kar manzaralarına dair kareler gelmeye devam ediyor.
İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür hayatın durma noktasına geldiği ülkenin büyük bölümünde kara, hava ve demir yolları ulaşımının akşam saatlerinde kademeli olarak açılacak.
Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yoğunluğunu artırması beklenen yağışlar öncesinde halka ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Ancak yoğun kar yağışı hayatı zora soksa da oluşturduğu manzaralar da kendine hayran bırakıyor.
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