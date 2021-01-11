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    İnşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor

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    • Diyarbakır’da, inşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor. 10 yıldır öğretmenlik yapan Hınar Daşğın, bir apartmanın bodrum katındaki atölyesinde, bir elinde pense diğer elinde kaynak makinası ile telleri nakış gibi işliyor.
    • Sanata resim ile başlayan ve daha sonra tel sanatı ile tanışan Daşğın’ın yapmış olduğu eserler sanat atölyelerinde sergileniyor.
    • Yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda çoğunluğu insan portresi olmak üzere 18 tane tel heykel yapan Daşğın, bu eserlerden oluşan bir sergi açtı. Daşğın, eserlerinde güncel konulardan biri olan koronavirüsü portrelerinde işliyor.
    • Tel sanatı ile tanıştıktan sonra eline aldığı pense ve kaynak makinasını bir daha bırakmayan genç öğretmen, tellerden adeta resim yapıyor. Kafasından geçenleri, hayal gücüyle birleştirerek telleri birer sanat eserine dönüştüren Daşğın, çalışmalarını Sputnik’e anlattı. Daşğın, “İlk kez bir gölge, aslını gölgede bıraktı, onu gördüm. Ben tellerle resim yapıyorum, bilinçaltım resim ve heykeli birleştirdi. Tellerle resimler yapıp her detayına dokunabiliyorum” dedi.
    • Önce resim, ardından heykel ile uğraştığını ifade eden Daşğın, “Aslında biraz kendiliğinden oldu bu. Deneme amaçlı başlamıştım. Bu alanla ilgili her şeyi deneme çabam vardı. Böyle bir merak ve açlık vardı. Şunu da deneyeyim, bunu deniyim gibisinden. Sonra sosyal medyada takip ettiğim birkaç hesapta tel sanatına denk geldim. Aslında tel sanatı çok yeni bir şey değil. Sadece buralarda çok fazla yaygın olmayan bir sanat. Bende bunu denemek istedim. Bu süreç hep böyle ilerledi. Belli bir amaçla değil de tesadüfler bizleri bir yerlere götürüyor” şeklinde konuştu.
    • Tellerden figürler yapan Daşğın, güncel konuları da çalışmalarında işlediğini belirterek şunları söyledi: “Tellerden figür yapıyorum, portre çalışıyorum. İçinde yaşamış olduğumuz atmosfer aslında bir şekilde her şeye yansıyor. Bende son çalışmalarımdan birkaç tanesine ironi olsun diye maske taktım. Yaşamış olduğumuz süreci anlatan bir çalışma yaptım.”
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır’da, inşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor. 10 yıldır öğretmenlik yapan Hınar Daşğın, bir apartmanın bodrum katındaki atölyesinde, bir elinde pense diğer elinde kaynak makinası ile telleri nakış gibi işliyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1043553181_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_c17794187315a53d67496c96f52b281d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202101111043553243-insaat-telleri-genc-ogretmenin-elinde-sanata-donusuyor/

    Diyarbakır’da yaşayan Hınar Daşğın adlı genç öğretmen, pense ve kaynak makinası ile inşaatlarda kullanılan bağlama tellerini nakış gibi işleyerek, sanat eserine dönüştürüyor. Daşğın “Tellerle resim yapıyorum, bilinçaltım resim ve heykeli birleştirdi. Tellerle resim yapıp her detayına dokunabiliyorum” diyor.

    Etiketler:
    kaynak, inşaat, resim, Sanat, Diyarbakır
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      Yazarı

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    Multimedya
    Tellerden figürler yapan Daşğın, güncel konuları da çalışmalarında işlediğini belirterek şunları söyledi: “Tellerden figür yapıyorum, portre çalışıyorum. İçinde yaşamış olduğumuz atmosfer aslında bir şekilde her şeye yansıyor. Bende son çalışmalarımdan birkaç tanesine ironi olsun diye maske taktım. Yaşamış olduğumuz süreci anlatan bir çalışma yaptım.”
    İnşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor
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