İnşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor

Diyarbakır’da yaşayan Hınar Daşğın adlı genç öğretmen, pense ve kaynak makinası ile inşaatlarda kullanılan bağlama tellerini nakış gibi işleyerek, sanat eserine dönüştürüyor. Daşğın “Tellerle resim yapıyorum, bilinçaltım resim ve heykeli birleştirdi. Tellerle resim yapıp her detayına dokunabiliyorum” diyor.
Türkiye'de ocak ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklığında büyük düşüş görülmezken özellikle İstanbul halkı kar beklentisi içinde. Dünyanın farklı bölgelerinden ise kar manzaralarına dair kareler gelmeye devam ediyor.
İspanya'nın başkenti Madrid'de kış sezonunun ilk kar yağışı başladı. Ülkenin kuzeyinde de sıcaklık rekor seviyelere düştü.
ABD Kongre binası, 1812 Savaşı sırasında 1814’te İngilizler tarafından işgal edilmesinden bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Washington'da gerçekleşen olaylar Sputnik tarafından fotoğraflandı.
Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde yapılan baraj ile köy ikiye bölündü. Köprü yapılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca köyün ağası köye can filikası aldı. Köyde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası ile köylüler hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor. Filika, 7 köye ücretsiz hizmet veriyor.
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