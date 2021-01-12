Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda hediyelik eşya dükkanı bulunan Cemal Çakmak ve oğlu İbrahim Çakmak'ın Uzak Doğu'dan ithal ederek, süs eşyası olarak sattıkları kurutulmuş zehirli balon balıkları büyük ilgi görüyor. Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor.