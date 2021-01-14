Mezopotamya'nın 'altın üçgeni': İkiz Şelale

Diyarbakır'ın termal turizmde önemli yere sahip Çermik ilçesi, İkiz Şelale ve yürüyüş parkuruyla doğaseverlerin yeni rotası olacak. Çermik, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen su kaynakları ve yüzlerce yıllık hamamları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.