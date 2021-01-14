Taksim Camii'nin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.
Kaplıcaları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Çermik ilçesindeki İkiz Şelale ve yürüyüş parkuru, Mezopotamya'nın ‘altın üçgeni’ olarak adlandırılan turizm güzergahı kapsamında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda hediyelik eşya dükkanı bulunan Cemal Çakmak ve oğlu İbrahim Çakmak'ın Uzak Doğu'dan ithal ederek, süs eşyası olarak sattıkları kurutulmuş zehirli balon balıkları büyük ilgi görüyor. Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor.
Meksika'nın sınır kentlerinden Ciudad Juarez'de yaşayan Erendira Guerrero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden hayatını kaybedenlerin kıyafetlerinden oyuncak ayılar dikiyor. Amacı, geride kalanlara tutunacak bir dal hediye edebilmek.
Diyarbakır’da yaşayan Hınar Daşğın adlı genç öğretmen, pense ve kaynak makinası ile inşaatlarda kullanılan bağlama tellerini nakış gibi işleyerek, sanat eserine dönüştürüyor. Daşğın “Tellerle resim yapıyorum, bilinçaltım resim ve heykeli birleştirdi. Tellerle resim yapıp her detayına dokunabiliyorum” diyor.
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