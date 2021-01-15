Kayıt
21:59 15 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Rusya'nın muhteşem kış manzaraları

    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Çelyabinsk bölgesi, Taganay Milli Parkı
    • Çelyabinsk bölgesindeki Taganay Milli Parkı'nda gün doğumu manzarası
    • Kuzeyde bir gece Murmansk bölgesi, Kirovsk kenti
    • Arhangelsk bölgesinde çekilen kutup ışıklı manzara
    • Gün Batımı Öncesi
    • Elbrus Dağı'nın üzerindeki ışıklar Rusya'ya bağlı Kabardey Balkar Cumhuriyeti
    • Baykal Gölü'nün Buz Gülü İrkutsk bölgesi
    • Baykal Gölü'nde Buzdan Mağara İrkutsk bölgesi
    • 'Baykal, Sen Uzaysın' İrkutsk bölgesi, Baykal gölü
    • Köyde'... Murmansk bölgesi Apatitı kenti
    © Fotoğraf : Russian Geographical Society / Dmitriy Kochergin
    Çelyabinsk bölgesi, Taganay Milli Parkı
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1043571477_0:143:1920:1223_1200x675_80_0_0_081d0898dee53fbbdb7fae103052f9f2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202101151043586590-rusyanin-muhtesem-kis-manzaralari/

    Rusya Coğrafya Derneği tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması'na Rusya ve dünyanın dört bir yanından katılımcılar ülkenin çeşitli bölgelerinde çekilen etkileyici manzaraya sahip fotoğraflarını gönderiyor.

    Yarışmanın amacı, Rusya'nın doğal ve kültürel mirasının korunmasına dikkat çekmek ve fotoğraf sanatı yoluyla çevreye saygıyı arttırmak. Yarışmaya katılan ve kış mevsiminin renklerini gösteren göz alıcı görüntülerden bazıları, Sputnik'in seçkisinde. 

    İlgili konular:

    Rus kadın askerler profesyonelliklerini yarıştırdı
    Dünyanın en büyük savaş uçağı Rus Tu-160
    Rus sanatçıdan sürrealist St. Petersburg görüntüleri
    Rus artistik patinajcı Zagitova, Olimpiyat Stil İkonu seçildi
    Rus turistin objektifinden İstanbul'da Eylül
    Etiketler:
    Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.
      Son güncelleme: 12:56 14.01.2021
      12:56 14.01.2021

      Taksim Camii'nin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

      Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

      6
    • Diyarbakır'ın termal turizmde önemli yere sahip Çermik ilçesi, İkiz Şelale ve yürüyüş parkuruyla doğaseverlerin yeni rotası olacak. Çermik, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen su kaynakları ve yüzlerce yıllık hamamları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.
      Son güncelleme: 12:30 14.01.2021
      12:30 14.01.2021

      Mezopotamya'nın 'altın üçgeni': İkiz Şelale

      Kaplıcaları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Çermik ilçesindeki İkiz Şelale ve yürüyüş parkuru, Mezopotamya'nın ‘altın üçgeni’ olarak adlandırılan turizm güzergahı kapsamında ziyaretçilerini ağırlayacak.

      6
    • Yıllarca balıkçılık yaptıktan sonra Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda hediyelik eşya dükkanı açan Cemal Çakmak, Uzak Doğu ülkelerinden ithal ettiği kurutulmuş balon balıklarını, süs eşyası olarak satıyor.
      Son güncelleme: 12:22 12.01.2021
      12:22 12.01.2021

      Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor

      Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda hediyelik eşya dükkanı bulunan Cemal Çakmak ve oğlu İbrahim Çakmak'ın Uzak Doğu'dan ithal ederek, süs eşyası olarak sattıkları kurutulmuş zehirli balon balıkları büyük ilgi görüyor. Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor.

      5
    • Yıllar önce Ciudad Juarez'de yaşanan şiddet olaylarında ölenlerden geriye kalan kıyafetlerden oyuncak ayılar diken Guerrero, pandeminin aniden bu dünyadan aldığı yakınlarını hatırlatan bir şeyler arayan insanlara da bir nevi ilaç oluyor.
      Son güncelleme: 11:15 12.01.2021
      11:15 12.01.2021

      Kovid-19 kurbanlarına 'son veda için': Virüs nedeniyle ölenlerin kıyafetlerinden oyuncak ayılar dikiyor

      Meksika'nın sınır kentlerinden Ciudad Juarez'de yaşayan Erendira Guerrero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden hayatını kaybedenlerin kıyafetlerinden oyuncak ayılar dikiyor. Amacı, geride kalanlara tutunacak bir dal hediye edebilmek.

      5
    Multimedya
    Çelyabinsk bölgesi, Taganay Milli Parkı
    Rusya'nın muhteşem kış manzaraları
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet