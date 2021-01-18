İstanbul kara büründü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla beraber İstanbul beyaz örtüyle kaplandı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
Rusya Coğrafya Derneği tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması'na Rusya ve dünyanın dört bir yanından katılımcılar ülkenin çeşitli bölgelerinde çekilen etkileyici manzaraya sahip fotoğraflarını gönderiyor.
Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.
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