Hayvanat bahçesinde beslenme saati

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında kurulan, 138 türden 1500 civarında hayvanı barındıran tesiste, yoğun kar yağışı, ağır hava şartlarına alışkın hayvanlara adeta doğal yaşamlarını hatırlattı.

Hayvanat bahçesinde, zor kış koşullarına alışkın olan kaplan ve penguenlerin beslenme saatleri drone ile görüntülendi.

Beslenme saatinde, doğal ortamına uygun hazırlanan besinleri yiyen, hayvanat bahçesinin avcı konuklarından Sibirya kaplanına, avcılık özelliklerini unutmaması için etler doğrudan verilmiyor. Bakıcılar, etleri bahçedeki ağaç gövdelerine ve özel hazırlanan direklere gizliyor.

Soğuğa alışkın olmayan diğer hayvanlar ise kış mevsimini ısıtıcılar bulunan barınaklarında geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan günlerde Bursa Hayvanat Bahçesi'nde aynı anda en fazla 1000 ziyaretçi bulunabiliyor.